Intelligenza Artificiale, Google lancia AI Opportunity Initiative: fondo da 25 milioni per formazione in Europa

Un fondo da 26,9 milioni di dollari per la formazione di competenze sull'intelligenza artificiale in Europa. Lo ha annunciato Google, che ha dato il via a collaborazioni con istituzioni, mondo accademico e aziende per avviare un percorso che porti alla formazione sull'Ia, soprattutto a supporto le startup e le comunità che potrebbero rimanere indietro a causa della crescita dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro.

Questa iniziativa segue una precedente, 'Grow with Google', che forniva formazione gratuita in Europa per colmare il divario di competenze digitali. Il nuovo programma formerà i professionisti nell’applicazione dell'Ia agli scenari sul posto di lavoro.

“L’innovazione è sempre stata uno sport di squadra e l’intelligenza artificiale non fa eccezione. Ci impegniamo a fare la nostra parte, lavorando insieme ai governi dell’Ue, alla società civile, al mondo accademico e alle imprese per trovare la strada giusta per far approdare questa tecnologia in modo sicuro e per tutti”, ha spiegato in un post ufficiale Matt Brittin, presidente Emea di Google.

Nel luglio 2023, Google aveva già lanciato in Italia il Social Innovation Fund sull’AI stanziando 3 milioni di euro a disposizione di non profit, istituzioni accademiche e di ricerca, enti civici e imprese sociali.