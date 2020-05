Internet: durante il lockdown un giovane su tre naviga per 11 ore al giorno

Secondo i dati raccolti da Di.Te, un giovane su tre rimane connesso per circa 11 ore al giorno.

Dai dati raccolti dall'Associazione nazionale per le dipendenze tecnologiche Di.Te, in collaorazione con Skuola.net, è emerso che un giovane su tre naviga in internet per quasi tutto il giorno. Come riportato da PrimaOnline, l’indagine campionata sulla quarantena di oltre 9 mila ragazzi compresi tra gli 11 e i 21 anni, evidenzia che a connettersi tra le 11 e le 14 ore al giorno sarebbe circa il 35% dei giovani, un dato differente rispetto al pre-lockdown che contava solo un 15% di giovani iperconnessi per 10 ore.

Giuseppe Lavenia, presidente Di.Te, ha espresso la sua preoccupazione per una situazione degenerata, già grave prima del coronavirus.