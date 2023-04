"Meloni-Salvini boicottano Piazzapulita": Formigli distrugge il Cdx poi rosica

"Meloni e Salvini, boicottare Piazzapulita lede il pluralismo informativo": l'editoriale di Formigli

"Per rispetto verso chi ci guarda, vorremmo chiedere a Meloni e Salvini le ragioni per le quali nessun esponente di Fratelli d'Italia e della Lega accetti di partecipare a #Piazzapulita. Un tempo questa mancanza di rispetto verso i telespettatori suscitava qualche discussione. Oggi no. Qualcuno dirà che Formigli rosica. Ma non è questo il punto. In un sistema democratico il boicottaggio sistematico di un programma tv va a ledere il pluralismo informativo. Ha il sapore di una ritorsione verso un programma che esprime una linea critica per notizie e fatti".