iPhone 12 uscita: svelata la data ufficiale di presentazione

Storicamente Apple sceglie il mese di settembre per presentare i suoi nuovi modelli di iPhone ma la pandemia di Coronavirus ha sconvolto i piani del colosso di Cupertino. Dopo settimane di rumors e voci ieri sera è arrivata l'ufficialità della data di presentazione di iPhone 12. Lo smartphone verrà svelato martedì 13 ottobre 2020 durante un evento virtuale chiamato Hi, speed che si terrà alle 19 ora italiana. Il keynote si potrà seguire sul sito di Apple.

Apple settimana prossima dovrebbe presentare ben 4 modelli:

Il nome Hi, speed associato al keynote si rifersice con elevata probabilità all'integrazione del chip A14, sviluppato internamente da Apple e il primo realizzato con processo produttivo a 5 nm. Lo stesso processore si trova anche su iPad Air. iPhone 12 potrebbe inoltre integrare il supporto nativo al 5G su tutti i modelli e offrire un display con frame rate di 120 hz. Il sistema operativo sarà ovviamente iOS 14.

BREAKING NEWS:@Apple announces "Special Keynote" event on October 13th for the #iPhone12.#Apple #AppleNews #AppleEvent #AppleSpecialEvent pic.twitter.com/jw3dYfaFHW