iPhone 13 avrà uno schermo perfetto per gioco e streaming

iPhone 13 sarà disponibile in 4 diversi modelli e sarà caratterizzato da uno schermo a basso consumo energetico e con una frequenza di aggiornamento maggiore

Apple ha presentato iPhone 12 appena lo scorso ottobre, in lieve ritardo rispetto alla tradizionale tabella di marcia, ma già si parla di iPhone 13. L'ultima generazione di smartphone della Mela è stata la prima a disporre in tutti i modelli di un display OLED e si parlava dell'introduzione della frequenza di aggiornamento da 120Hz. A causa della pandemia da Coronavirus, che ha provocato un ritardo nella catena di fornitura delle componenti, quest'ultima caratteristica non è arriva ma dovrebbe farlo con iPhone 13.

iPhone 13: in arrivo display LTPO con 120Hz di frame rate

Il sito sudcoreano The Elec conferma che anche iPhone 13 sarà disponibile in 4 varianti (Mini, base, Pro e Pro Max). Almeno due dei nuovi smartphone di Apple, presumibilmente quelli Pro e Pro Max, disporrano di un display OLED con tecnologia LTPO a basso consumo energentico e un frame rate da 120Hz. Samsung, LG e la cinese BOE starebbero già lavorando per accappararsi gli ordini da parte del colosso di Cupertino. L'introduzione della tecnologia LTPO permetterebbe l'introduzione di funzioni Always-on (ovvero si può interagire con lo schermo anche quando lo smartphone è bloccato) e ridurrebbe il consumo della batteria come già avviene su Apple Watch.

Il frame rate da 120Hz invece è già presente su iPad Pro e garantisce la riproduzione con una frequenza di aggiornamento ottimizzata a seconda della tipologia di contenuti a cui si accede. Questa caratteristica renderebbe quindi iPhone 13 uno smartphone ancora più ottimizzato per il gaming online, la visione di film e serie TV in streaming in altissima definizione e i contenuti in realtà aumentata (AR). Il ritardo nell'introduzione dei 120Hz è dovuto al fatto che Apple non è riuscita a ottenere in tempo gli schermi LTPO, che arriveranno non prima del 2021.