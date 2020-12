iPhone: dopo il caricabatterie, addio ad un altro accessorio

Apple con un sondaggio ha chiesto agli utenti quali componenti presenti nella confezione di iPhone non vengono utilizzati. Un altro addio dopo quello dell'alimentatore?

Apple a partire da iPhone 12 ha deciso di togliere dalla confezione l'alimentatore che compone il caricabatterie. La decisione è stata presa in virtù del fatto che tutti i possessori di un modello precedente dispongono di tale accessorio e nell'ottica di un maggiore rispetto per l'ambiente. Alcuni hanno sottolineato però che gli alimentatori di Apple hanno un costo superiore a quello di altri produttori ed è difficili trovare prodotti compatibili che garantiscano la stessa velocità di ricarica. A breve Apple potrebbe rimovuore dalla confenzione di iPhone anche un altro elemento.

iPhone: dopo il caricabatterie addio anche al cavetto per l'alimentazione

Il sito 9to5Mac ha ricevuto una serie di screenshot di un sondaggio inviato da Apple a un possessore di iPhone 12 Pro Max. Lo stesso questionario pare sia stato inviato anche ad altre persone che hanno acquistato una della varianti di iPhone 12. Tra le domande una in particolare riguarda anche il contenuto della confezione di vendita dei nuovi smartphone. Apple vorrebbe sapere quali oggetti presenti al suo interno vengono effettivamente utilizzati e tra questi c'è anche il cavo lightining, il pin per la rimozione della SIM e l'adesivo Apple. Dato che il cavo come l'alimentatore è uno di quegli oggetti che l'utente tende a conservare, non è da escludere che in futuro possa scomparire dalla confezione.

Nel frattempo, pare che anche Samsung stia valutando di eliminare l'alimentatore dalla confezione dei suoi smartphone e lo stesso potrebbero fare altri produttori come Huawei, Xiaomi e OPPO.