iPhone SE 3 arriverà a marzo e avrà il supporto al 5G

iPhone SE 3, diversi analisti confermano che verrà presentato a marzo/aprile in un evento dedicato. Tra le novità un chip potenziato e il supporto al 5G

Apple come da tradizione è tornata a svelare i suoi nuovi iPhone a settembre. Si parla però dei modelli top di gamma che appartengono alla famiglia iPhone 13. Da qualche anno a questa parte infatti l'azienda di Cupertino ha lanciato sul mercato anche alcuni telefoni low cost per essere più competitiva nei confronti dei nuovi produttori orientali e anche alla luce del fatto che gli utenti oggi hanno la tendenza a cambiare smartphone con meno frequenza rispetto al passato. Da qui nasce iPhone SE, la cui ultima versione (la seconda) risale al 2020. In primavera pare che Apple lancerà un modello aggiornato del suo telefono "ecoomico".

iPhone SE 3 arriverà a marzo con supporto 5G. A giugno i nuovi Mac con chip Apple Silicon

Secondo quanto riporta l'analista Mark Gurman di Bloomberg, la Mela ha programmato un evento virtuale tra marzo e aprile per presentare un nuovo dispositivo dotato di supporto 5G che con ogni probabilità sarà iPhone SE 3. La conferma arriva da un report realizzato da Ming-Chi Kuo, uno dei massimi esperti per quanto riguarda il mondo Apple.

A livello di design il nuovo smartphone non presenterà particolari novità rispetto a iPhone SE 2020 ma la differenza starà all'interno con un nuovo processore (forse l'A15 Bionic utilizzato su iPhone 13) e la connettività per le reti di ultima generazione. A giugno in un secondo evento dedicato per la WWDC potremmo anche vedere nuovi Mac con processore Apple Silicon (MacBook Pro, MacBook Air, etc). Insieme ai nuovi PC saranno svelate come di consueto anche tutte le novità lato software, ovvero iOS 16, tvOS 16, macOS 13 e watchOS 9.