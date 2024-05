Irina Shayk senza veli, la campagna adv per Marc Jacobs è stellare. Le foto

Irina Shayk bella e in forma che mai. La 38enne super modella russa è stata protagonista di un servizio fotografico per celebrare i 40 anni dal lancio dei famosi Kiki Boots firmati Marc Jacobs, accessorio super cult per le appassionate di moda, lanciato per la prima volta in passerella con la collezione autunno-inverno 2016.

L'ex fidanzata di Cristiano Ronaldo e di Bradley Cooper posa senza veli, con addosso solo un paio di slip bianchi e mettendo in primo piano gli stivali del noto brand di moda di un colore lime acceso.

Per questo anniversario dello stilista vengono ora proposti in quattro inediti colori fluo. Prezzo è da capogiro: 2.145 euro.

