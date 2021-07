Italiano linciato in Honduras, polizia arresta cinque persone

Cinque persone sono state arrestate in HONDURAS per il linciaggio e l'uccisione dell'italiano Giorgio Scanu. La polizia prosegue le indagini su altri.

Lo spiega la stampa locale, precisando che i fermati hanno tra i 19 e i 55 anni. Le autorita' di sicurezza, parlando all'Associated Press, non hanno escluso altri arresti a breve. Scanu, originario di Oristano, e' stato linciato giovedi' da una folla inferocita di un villaggio nel Sud dell'Honduras, dopo essere stato accusato di aver ucciso uno dei suoi vicini.

HONDURAS: UCCISIONE SCANU, POSSIBILE COPRIFUOCO IN CITTA' TEATRO LINCIAGGIO

Il sindaco di Santa Ana de Yusguare, la città honduregna teatro del linciaggio e dell'uccisione di Giorgio Scanu, non esclude l'imposizione del coprifuoco, dopo il grave episodio dei giorni scorsi. "Facciamo appello alla calma, sappiamo che la situazione è terribile, non era mai successo nulla di simile nella nostra comunità, che è un luogo tranquillo", ha detto il sindaco Edas Turcios. In città, dove circa 600 persone hanno aggredito, linciato e ucciso l'italiano accusato di aver assassinato un vicino di casa, si sta preparando una manifestazione per chiedere il rilascio dei sospettati arrestati per la morte di Scanu. "Non permetteremo alcuna protesta - ha assicurato Turcios, annunciando una riunione con le autorità di sicurezza per decidere eventuali misure come il coprifuoco - quello che è successo è una tragedia che non si ripeterà".