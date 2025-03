Jennifer Lopez commenta il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Garner: "Lui è la diva: prima ti ama poi si annoia e se ne va"

Jennifer Lopez non sarebbe contenta del possibile riavvicinamento tra Ben Affleck e Jennifer Garner ma avrebbe detto "a tutti quelli che le stanno accanto di non insultare Ben”

Ben Affleck nei giorni precedenti alla fine del matrimonio con Jennifer Lopez ha cercato conforto tra le braccia dell'ex moglie Jennifer Garner. Ora però si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di famma tra i due, tanto che John Miller, attuale compagno dell'attrice di Alias, le avrebbe dato un ultimatum. Anche Jlo comunque pare non abbia mancato di lanciare una frecciatina sulla vita amorosa dell'ex marito.

Una fonte vicina alla popstar ha rivelato a Page Six che “Affleck non ha intenzione di rimanere amico di Jennifer Lopez, non hanno avuto molti contatti da allora e si sono sentiti soltanto per la gestione e gli impegni scolastici dei loro figli”. La cantante comunque dopo un momento difficile “sta tenendo duro pubblicamente, ma ha detto a tutti quelli che le stanno accanto di non insultare Ben”.

“Le due Jennifer sono in realtà amiche. - ha aggiunto la fonte - Hanno stretto un legame grazie alla co-genitorialità dei loro figli. Lui è la diva. È quello a cui piace avere attenzione, chiama i paparazzi e manipola le donne. Ti bombarda d’amore e una volta che ti ha conquistata, si annoia e se ne va. È crudele".

Ben Affleck e Jennifer Garner sono separati dal 2015 ma hanno sempre mantenuo un ottimo rapporto per i figli Violet Anne (20 anni), Fin (16 anni) e Samuel (13 anni). Dal canto suo l'attrice ha smentito un ritorno di fiamma e secondo quanto riporta il Daily Mail si sarebbe presa del tempo insieme all'attuale compagno per confermare la loro relazione.