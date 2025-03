Jennifer Lopez festeggia il divorzio da Ben Affleck comprandosi una villa da 18 milioni di dollari

Jennifer Lopez dopo il divorzio da Ben Affleck lascia il tetto coniugale per trasferirsi in una villa da 18 milioni di dollari a Los Angeles

Jennifer Lopez ha lasciato la casa coniugale con Ben Affleck dopo l'ufficialità del divorzio arrivata a gennaio. La popstar ha acquistato una nuova abitazione a Los Angeles al prezzo di circa 18 milioni di dollari. JLo era alla ricerca di una nuova casa dalla primavera del 2024.

A luglio l'ex coppia aveva messo in vendita la villa condivisa a Beverly Hills per 80 milioni di dollari. Affleck, che si vocifera si stia riavvicinando all'ex moglie Jennifer Garner, aveva invece trovato una nuova sistemazione, sempre a Los Angeles, per 20 milioni di dollari.

Jennifer Lopez ha dichiarato di non aver nessun sentimento negativo nei confronti di Ben Affleck anche se non intende essere sua amica. Avrebbe anche detto agli amici di non insultarlo. Una fonte vicina alla cantante e attrice comunque afferma che in realtà tra i due sarebbe lui la vera "diva": "È quello a cui piace avere attenzione, chiama i paparazzi e manipola le donne. Ti bombarda d’amore e una volta che ti ha conquistata, si annoia e se ne va. È crudele"