John Elkann molla La Nuova Sardegna: il quotidiano passa nella mani di Sae

Gedi cede la testata La Nuova Sardegna al gruppo Sae in un'ottica di continuità

Il gruppo editoriale Gedi News Network, cui fanno capo tra gli altri La Repubblica, La Stampa e l'Espresso, indirettamente controllato da Exor, holding della famiglia Agnelli, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per la cessione della testata La Nuova Sardegna al gruppo editoriale Sae. L'operazione si inserisce in un quadro di continuità: nell'ottobre del 2020 Gedi aveva ceduto già quattro testate locali: Gazzetta di Reggio, Tirreno, Gazzetta di Modena e Nuova Ferrara al gruppo editoriale Sae ( ne abbiamo scritto qui ).

"Nel ringraziare DBInformation, che dal 2016 ha gestito la testata con professionalità e competenza, Gedi ritiene che la Nuova Sardegna possa aprire ora una nuova pagina della sua storia, costruendo il suo futuro a partire da solide basi", si legge in una nota. La concessionaria A. Manzoni & C. continuerà a realizzare la raccolta pubblicitaria per la testata. Il gruppo editoriale Sae, Sapere Aude Editori, è guidato da Alberto Leonardis. Oggi pubblica i quotidiani Il Tirreno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara.