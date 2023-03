Julien Dossena firmerà la prossima collezione couture di Jean Paul Gaultier

La prossima collezione couture di Jean Paul Gaultier sarà firmata dal Julien Dossena

Questa volta per la sua prossima collezione couture Jean Paul Gaultier ha arruolato Julien Dossena. Il designer in forza alla griffe Paco Rabanne, rientra nell’ambito del progetto della maison francese che ha scelto di nominare, di volta in volta, un guest designer in grado di interpretare il mondo Gaultier secondo il proprio codice estetico. Annunciato dalla maison di Puig, e a conferma dei rumors di inizio mese, il direttore creativo di Paco Rabanne, marchio appartenente anch’esso al gruppo spagnolo, disegnerà la collezione di alta moda Jean Paul Gualtier durante l’haute couture in programma dal 3 al 6 luglio 2023.

A suscitare il sospetto dei media che Dossena, come riporta anche Pambianconews, sarebbe stato il prossimo designer scelto da Gualtier, era stata la presenza dello stesso designer alla sfilata autunno/inverno 2023 di Paco Rabanne, tenutasi durante la scorsa settimana della moda parigina. Alla domanda riguardo al nesso tra la sua presenza e la partecipazione di Dossena al ‘progetto couture’ della maison, si leggeva su Wwd, lo stilista francese aveva esitato, spiegando di stare soltanto rendendo omaggio al couturier venuto a mancare lo scorso mese all’età di 88 anni.

Chi è Julien Dossena

Julien Dossena è al timone creativo di Paco Rabanne dal 2013 e la sua collezione per la celebre casa di moda arriverà dopo quelle di Haider Ackermann, Olivier Rousteing di Balmain, Glenn Martens di Y/Project e Diesel e Chitose Abe di Sacai, primi quattro talenti invitati dal designer dopo il suo ritiro dalle passerelle nel 2020.