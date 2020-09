Just Eat, nuovo spot tv e social dopo la fusione con Takeaway

Una nuova creatività e un nuovo claim raccontano il brand refresh di Just Eat a seguito della fusione con Takeaway.com. L'app per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo presenta la sua nuova immagine con la campagna "È ora di Just Eat", protagonisti i tre soggetti diventati ormai simbolo del food delivery: una pizza in famiglia, un sushi con gli amici o un hamburger da gustare da soli o in compagnia.

"Siamo orgogliosi di tornare in tv con questa nuova campagna già andata in onda in alcuni paesi del nostro nuovo gruppo globale, Just Eat Takeaway.com", commenta Daniele Contini, country manager di Just Eat in Italia. "Si tratta della prima presentazione ufficiale a tutti gli italiani della nostra nuova brand identity, contraddistinta ora da nuovi colori e da un nuovo logo che raccontano ancora di più la gioia che ordinare cibo a domicilio è capace di trasmettere".

"Abbiamo scelto di associare un nuovo claim che al suono di 'È ora di Just Eat' rende ancora di più l'idea di come il food delivery stia diventando sempre di più un'abitudine quotidiana, sinonimo di tutti quei momenti di convivialità che si vogliono soddisfare gustando i propri piatti preferiti o provando nuovi sapori", racconta Tiziana Bernabè, brand & partner marketing manager dell'azienda in Italia. "Da qui anche la decisione di adottare un concept creativo globale, perché a prescindere da dove ci si trovi e qualunque sia l'occasione, è sempre l'ora di Just Eat".

La campagna tv sarà diffusa anche sui canali Instagram e Facebook. Sarà inoltre attiva una campagna out of home dinamica, a Milano, sui tram.

L'idea creativa è di DDB Netherlands, l'adattamento per il mercato italiano è stato curato da Hercules. Mentre Universal McCann ha pianificato la diffusione dello spot sulle principali reti televisive, e Byte London ha curato la campagna digital.