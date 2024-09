Kamala Harris-Trump, speciale "I duellanti" del TG: conduce Cesara Buonamici

Il dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump in simulcast nello speciale del TG5 condotto da Cesara Buonamici

Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre, su Canale 5, dopo l’edizione della notte, andrà in onda Speciale TG5: “I duellanti”. Condotto da Cesara Buonamici, lo speciale del TG diretto da Clemente J. Mimun, trasmetterà in diretta i 90 minuti che vedranno opposti nel primo duello televisivo, il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e l’ex presidente Donald Trump. Il dibattito sarà tradotto simultaneamente in italiano. In attesa del collegamento con il confronto televisivo, servizi e reportage a due mesi dall’elezione del 47° Presidente degli Stati Uniti.