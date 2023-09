Kanye West mezzo nudo, bandito dalla società di motoscafi a Venezia. E ora rischia la denuncia

Kanye West mezzo nudo con la moglie "inginocchiata", ora il rapper rischia la denuncia per atti osceni in luogo pubblico

Lo “scandalo” a Venezia non è passato inosservato. Finiti sotto i riflettori nazionali per delle foto che li ritraevano “mezzi nudi” e in posizioni piuttosto equivoche, il rapper Kanye West e moglie sono stati banditi dalla società che affittava il loro motoscafo.

L’azienda di noleggio che li ospitava a bordo, la Venezia Turismo Motoscafi, ha fatto sapere al quotidiano britannico Daily Mail di non considerare più come clienti graditi i due americani, condannando il loro comportamento e affermando di essere “completamente all’oscuro” di quel che stava accadendo.

Nel dettaglio, la società ha raccontato: “Il capitano stava guardando il traffico e non ha visto quelle oscenità. Se se ne fosse accorto, li avrebbe immediatamente fatti scendere e segnalati alle autorità - ha fatto sapere l’azienda in una nota -. Inoltre, sul water taxi c’era una terza persona che accompagnava il signore e la signora West che ostruiva la vista del capitano sul retro”.