Kanye West mezzo nudo e la moglie "inginocchiata", scandalo sulla gondola. VIDEO

Kanye West e Bianca Censori hot in barca, social scatenati

Kanye West dà spettacolo a Venezia. Proseguono, non senza polemiche, le vacanze in Italia del rapper americano insieme alla neo-moglie Bianca Censori. La coppia, prima a Firenze e poi a Roma, si trova ora tra le splendide vie di Venezia a godersi gli ultimi giorni dell’estate.

Kanye West show his butt during Italian boat ride with Bianca Censori pic.twitter.com/qMII4gy1xS — Daily Viral (@murarik193) August 28, 2023

Ma un video, insieme a molte foto, ha scatenato l’indignazione (ma in alcuni casi anche l’approvazione) dei fan del cantante e designer delle rinomate scarpe Yeezy in collaborazione con Adidas. Nei filmati in questione, comunque, si può vedere chiaramente Kanye West con i pantaloni abbassati e il di dietro scoperto. Poi, a completare il quadro, sua moglie seduta in ginocchio proprio davanti a lui.











In molti, guardando le clamorose fotografie scattate alla coppia ed emerse sul web, hanno puntato il dito contro i due sostenendo che in barca si stessero intrattenendo con una “fellatio” e che dunque fossero colpevoli di atti osceni in luogo pubblico. Ma dai video emersi, in nessun momento è possibile vedere i dettagli invece evidenti nelle due foto come il braccio che spunta al fianco destro del musicista. Molti utenti, infatti, iniziano a ipotizzare si tratti di fotomontaggi realizzati ad hoc dai fan più birichini del rapper.