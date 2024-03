Kate Middleton, quando tornerà in pubblico? L'annuncio scompare. Giallo

Kate Middleton, quando tornerà in pubblico? Giallo sulla presenza al Trooping the Colour

Kate Middleton parteciperà o no al Trooping the Colour, l'annuale parata militare per celebrare il compleanno del Re prevista per l'8 giugno? Nelle scorse ore la presenza della principessa del Galles era stata ufficialmente annunciata dal ministero della Difesa e il suo nome menzionato sul sito dell'evento (dove sono stati messi in vendita i biglietti per l'evento). «Il Trooping the Colour recensito da Sua Altezza Reale, la Principessa del Galles, è identico al Trooping the Colour recensito da Sua Maestà il Re con l'eccezione che alcuni ufficiali a cavallo aggiuntivi cavalcano quando Sua Maestà il Re è presente. I soldati saranno ispezionati da Sua Altezza Reale la Principessa del Galles, Colonnello delle Guardie Irlandesi», si leggeva sul sito.

Ma Kensington Palace non ha ancora confermato la partecipazione e 12 ore dopo l'annuncio, la notizia che riguardava la sua partecipazione è stata rimossa dal sito web dell'esercito britannico. E' dunque giallo sul ritorno in pubblico di Kate Middleton dopo l'intervento addominale del 18 gennaio. Secondo la BBC, l'esercito non aveva ottenuto l'approvazione prima dell'annuncio. La partecipazione del principe William o di Kate agli eventi viene sempre annunciata dal Palazzo e non dal Ministero della Difesa. Si tratterebbe dunque di un errore di comunicazione?

Due le cose sin qui certe in attesa di svelare il mistero sulla partecipazione al Trooping the Colour. La prima è che Kate Middleton è ancora in convalescenza e non tornerà ai suoi doveri ufficiali fino a dopo Pasqua (e William per il momento si è ritirato dal suo ruolo reale per stare accanto a lei e ai loro figli).



#KateMiddleton has finally surfaced for the first time since her mysterious hospitalization! Did she get a BBL?! Was she in hiding with #PeteDavidson?! The cast of #TMZonTV addresses all the viral rumors 👀 pic.twitter.com/m1RB6uPKyU — TMZ (@TMZ) March 4, 2024

La seconda riguarda la sua prima foto pubblica apparsa lunedì 4 marzo dopo 3 mesi di assenza. La principessa è stata paparazzata alle 9 del mattino vicino al castello di Windsor in auto con la madre, Carole Middleton che guidava un'Audi nera. Lei era seduta sul lato passeggero, sorridente, con occhiali da sole scuri. Scatti non 'ufficiali', non 'posati', ma il fatto che si sia lasciata paparazzare ha rassicurato il popolo inglese.