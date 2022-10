Kim Kardashian fa palestra in bikini per vendicarsi del suo ex. Foto bollenti

Kim Kardashian fa palestra in bikini: gli scatti bollenti dell'influencer americana per far ingelosire il suo ex

Finita la love story con Pete Davidson, la socialite si è lasciata ritrarre in una serie di scatti fotografici che hanno tutto il sapore della vendetta. Look provocante, sexy e assolutamente assurdo se pensiamo che Kim Kardashian si sta allenando indossando un paio di tacchi altissimi. Subito il contenuto digital è diventato virale destando rumors e stupore.

“Faccio il mio lavoro pesante” ha scritto su Instagram, completando lo status con un'emoticon ironica: è sottinteso che è davvero improbabile allenarsi in palestra con questa mise super sexy. Ed è per questo motivo che la foto ha tutto il sapore del revenge look.

Non più tubino nero come Lady Diana, bensì un bikini a triangolo con perizoma del suo marchio SKIMS color nude abbinato a un coprispalle bianco (un trend anni 2000 che sta tornando, quindi prendete nota) e un paio di stivali alti sopra al ginocchio.

Qualcuno avrà sicuramente notato che i cuissardes camouflage, morbidi e con il tacco altissimo, sono della collezione Yeezy, brand dell'ex marito Kanye West. Ci domandiamo se questi contenuti digitali - la gallery fotografica e il mini video - si nasconde un messaggio in codice per i due ex. In realtà Kim ha portato il glamour in palestra, seguita dalla sorella Khloé Kardashian che ha proprio commentato “L'ho indossato stamattina per andare in palestra”.

Non è la prima volta che Kim Kardashian pubblica un selfie in bikini: in questa calda estate ha infatti lanciato il trend dei costumi da bagno metallizzati così come del “due pezzi” con il triangolino, modello che sta letteralmente spopolando sulle spiagge internazionali (vi ricordiamo il recente look vacanziero di Elodie in Puglia).