L’autogol del Fatto Quotidiano sui corsi di formazione regionali

Corsi di formazione regionali, che autogol del "Fatto"

Per i giornalisti lo scoop è sempre un merito, ma per bruciare gli altri e avere la notizia a volte si può incappare in qualche svista. Il Fatto Quotidiano lo scorso primo dicembre dava risalto alla denuncia di un ente di formazione campano che imputa ad INPS ritardi sull'inserimento in piattaforma dei corsisti Gol (la Garanzia Occupabilità Lavoratori) per l’accesso al Siils (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). Emergono però, alcune leggerezze nell’articolo che vanno precisate per onore di verità: gli enti non si iscrivono alla piattaforma Siisl ma è la Regione (in questo caso la Campania) che accredita gli enti e che trasmette gli elenchi con i relativi corsi alla piattaforma.

La seconda, il Fatto Quotidiano non si preoccupa del dato più importante di questa vicenda che dall‘avvio di Gol in Campania si è verificato un aumento esponenziale degli enti accreditati Gol, i dati disponibili si fermano al gennaio 2023, si potrebbe chiedere alla Regione quanti sono gli enti accreditati oggi e quanti erano ad agosto 2022 quando è partito in Campania Gol. Per fare un bello scoop si potrebbe magari capire se tutti questi enti di formazione hanno legami con la politica o sono sponsorizzati da consiglieri regionali e capire come mai alcuni centri di formazione hanno tanti corsi e altri no, c'è un criterio di assegnazione?

Chi decide come smistare i corsisti? Inoltre il Fatto non chiarisce che attualmente, la piattaforma Siisl è destinata esclusivamente agli ex percettori RDC definiti “occupabili” e non alla complessiva platea dei beneficiari del programma G.O.L. Il sussidio è infatti destinato solo alla prima categoria e non alla seconda. Il ministero in questa vicenda appare parte lesa ma ai colleghi del "Fatto" interessava forse solo mettere in cattiva luce il ministero e non fare uno scoop.