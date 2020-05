L'e-bike Helbiz anche in Italia: 500 esemplari per una mobilità ecosostenibile

La "bici di Greta" arriva in Italia

L'-bike Helbiz dedicata alla celebre attivista Greta Thunberg approda in Italia. A Torino la società italo-americana di trasporto intra-urbano ha distribuito 500 pezzi della bici con pedalata assistita, destinati al trasporto ecosostenibile.





La bici, più comunemente conosciuta come la "bici di Greta" arriva dunque in Italia e più precisamente a Torino che ne possiede già 500 pezzi al fianco dei monopattini elettrici della società.

L'adozione di mezzi sharing come l'e-bike Helbiz sono stati incentivati dalla spinta delle politiche in atto volte al contenimento dell'utulizzo di automobili in città, che promuovono l'acquisto di mezzi maggiormente ecosostenibili, mediante bonus.



Come riportato da ItaliaOggi, il county manager di Helbiz Luca Santambrogio si è espresso a favore della mobilità smart all'interno della città, aggiungendo che: "con l'integrazione delle e-bike nel nostro servizio a Torino vogliamo impegnarci per permettere un'intermodalità sempre più efficiente: i cittadini potranno cambiare mezzo usufruendo di monopattini o bici elettriche di Helbiz per muoversi facilmente dal centro alla periferia".

Sarà possibile accedere all'e-bike mediante un abbonamento supportato da un'app dedicata, tramite cui gli utenti potranno individuare tutti i mezzi Helbiz disponibili nelle loro vicinanze.

"Siamo orgogliosi di accogliere a Torino le nuove bici elettriche di Helbiz, la nostra volontà è di implementare i servizi di sharing a disposizione dei cittadini per incentivare la mobilità sostenibile e offrire alternative concrete ai trasporti pubblici e alle auto private", ha sostenuto l'assessore dei Trasporti Maria Lapietra, come pubblicato da ItaliaOggi.