Emergenza Coronavirus e la Resilienza organizzativa: l’esempio di BTO Research

Sin dalle prime ore del Lockdown per l’emergenza Covid BTO Research aveva già approntato quanto necessario per trasferire a distanza tutte le sue attività, con competenze, strumenti e metodologie già sperimentate da tempo come elementi centrali di tanti progetti di ricerca, formazione e consulenza della società milanese nell’ambito della Digital Transformation.

Per i consulenti di BTO si è trattato di un passaggio quasi naturale, già abituati al lavoro flessibile e spesso in mobilità, con i supporti già in dotazione ed un senso di “squadra” che non è mai mancato, come una delle caratteristiche distintive di questa realtà giovane e fortemente innovativa.

Anche il management, dal canto suo, ha reagito prontamente, agevolando nel modo migliore questo cambiamento repentino, dando tranquillità ai collaboratori sia attraverso l’ascolto e la disponibilità continua anche a distanza sia, per esempio, in modo ancora più concreto stipulando un’assicurazione contro il Covid-19.

BTO Research garantisce con resilienza e tempestività la business continuity e la serenità dei collaboratori

BTO dispone poi di una piattaforma on line di formazione continua sempre a disposizione, che in questi tempi di fermo si dimostra particolarmente preziosa per mantenersi sempre aggiornati e irrobustire le proprie competenze.

Il DNA di BTO Research ha radicati i valori del cambiamento e dell’adattabilità, il suo core business è da sempre concentrato sui temi dell’innovazione digitale; in BTO si applicano forme di lavoro flessibile e orientate ai risultati che vengono promosse dove possibile anche presso i clienti, con servizi finalizzati ad accompagnare la loro “digital reinvention”.

Non in tutto il mondo delle imprese infatti questa emergenza è stata assorbita con facilità, in molte realtà questo evento imprevisto ha obbligato all'adozione di nuovi strumenti digitali per il lavoro a distanza ma le tecnologie sono solo una parte dei cambiamenti necessari per diventare veramente Smart.

Per questo BTO ha progettato e realizzato con sorprendente velocità azioni dedicate al periodo dell’emergenza, dedicate ai propri clienti, da integrare innanzitutto nella loro strumentazione immediata, per far fronte alla necessità impellente di dare continuità al loro business ma da considerare anche come importanti contributi nel percorso verso le nuove forme organizzative digitali, ormai improrogabili.

BTO Research propone agli stakeholder contenuti free per supportarli nel processo di digitalizzazione anche da remoto

BTO ha percepito l’urgenza di attivarsi per dare prontamente un contributo, producendo ed offrendo a tutti gli interessati ed in modalità free oggetti utili e facilmente fruibili, promossi principalmente dalle aree di Ricerca e Formazione su temi organizzativi e sugli strumenti per lo SmartWorking e la Digital Collaboration.

Insight preziosi e di qualità, provenienti da un punto di vista competente, indipendente ed autorevole e destinati alle aziende alle prese con la necessità di cambiare urgentemente le modalità di lavoro e di prendere decisioni rapide sugli strumenti da adottare.

Molto apprezzata dalle aziende la produzione di una serie di Videopillole formative che si possono consultare sul sito istituzionale di BTO e che stanno uscendo a puntate lanciate prima sui suoi canali social; queste videopillole con linguaggio comprensibile ed accattivante danno risposte pratiche a molte domande sul prossimo futuro delle organizzazioni: come si può diventare una Smart Organization? Come si trasforma il management per coordinare team che lavorano in maniera più agile e a distanza? Come si organizza un vero Smartworking?... Le Videopills si trovano al link https://www.btoresearch.com/video-pills/

Lato Ricerca ci sono molte iniziative in cantiere e servizi già pronti, ce li descrive direttamente il responsabile della Business Unit, Marco Castelli, che coordina una affiatata squadra di giovani dalle competenze multisciplinari che con il supporto di esperti accademici e professionisti di esperienza approfondiscono le “regole” del mondo digitale:

“Ci siamo attivati per produrre in tempi rapidissimi dei Report di immediata adozione sugli strumenti di supporto al lavoro collaborativo e a distanza, contenenti utili chiavi di lettura per orientare le scelte in questo senso, ma vorrei citare due iniziative ci stanno coinvolgendo in modo particolare: la prima è la produzione di una serie infografiche di sensibilizzazione sui rischi informatici derivanti dal lavoro da remoto e la seconda una ambiziosa indagine, in fase di lancio e che abbiamo denominato "World CIO 4.0". L'obiettivo di questa Survey che BTO sta progettando con la collaborazione di alcuni prestigiosi partner accademici internazionali, è quello di indagare su come il Covid-19 stia impattando le priorità dei Chief Information Officer (CIO) europei, identificando best-practice derivanti dalle loro esperienze nella gestione di questa emergenza che mette a dura prova gli assetti organizzativi ed i modelli di business tradizionali.”

L’esperienza di BTO nel reagire a questa inaspettata emergenza è un ottimo esempio di resilienza, che deve spronare le aziende ad abituarsi ad un futuro nel quale la capacità di reagire in maniera positiva al mutevole e imprevedibile contesto sarà l’elemento differenziante del successo.