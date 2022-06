L'Espresso cambia proprietà, addio Gedi: dal 1° luglio sarà di Iervolino

L'Espresso cambia ufficialmente proprietà: il 27 giugno il rogito da parte di Iervolino. Addio Gedi dal 1° luglio

Le cose si fanno ufficiali. A più di tre mesi dall’annuncio dell’accordo tra il gruppo Gedi ed Espresso Media per la cessione del settimanale L’Espresso, il cdr del giornale ha comunicato le date nelle quali avverrà il passaggio. Il 27 giugno ci sarà la firma del rogito, che però avrà validità, si spiega, dal primo di luglio. Nel testo, anche le indicazioni logistiche che riguardano le sedi delle redazioni di Roma e Milano.

Il comunicato integrale del Cdr

“La direzione generale di Gedi ha appena informato il cdr della definizione delle date del passaggio di proprietà. Essendo arrivata la nota “golden power”, il 27 giugno verrà firmato il rogito per il passaggio a Espresso Media, che però avrà validità dal primo luglio. Quindi dal primo luglio non saremo più in Gedi”.

“Da un punto di vista logistico”, si legge nel comunicato, “la sede della redazione milanese cambia il primo luglio. La redazione romana invece può restare ancora in via Cristoforo Colombo fino al momento dell’effettivo trasloco che la nuova proprietà conta di completare entro luglio. (Le due proprietà hanno trovato accordo affinché possiamo restare nel palazzo fino al 31 luglio, ma il trasloco dovrebbe comportarsi prima di questa data). Chiederemo appena possibile maggiori informazioni alla nuova proprietà e ci riaggiorniamo presto per nuove assemblee”.