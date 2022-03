Bfc Media, Iervolino pronto all'Opa: completato l'acquisto del 51% da Masetti

Bfc Media, Danilo Iervolino pronto a lanciare l'Opa sulla media company fondata da Denis Masetti

Iervolino pronto a lanciare un’Opa su Bfc Media. IDI, società interamente controllata dal patron della Salernitana e nuovo protagonista del palcoscenico mediatico italiano Danilo Iervolino, ha comunicato che si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di BFC Media.

L’annuncio arriva dopo aver completato l’acquisto da J.D. Farrods Group Luxembourg di 1.619.250 azioni rappresentanti il 51% del capitale della digital e media company quotata all’Euronext Growth Milan di Denis Masetti. L’offerente riconoscerà un corrispettivo di 3,75 euro per ogni azione. In caso di totale adesione, il controvalore massimo complessivo dell’Opa è pari a circa 3 milioni e 670 mila euro.

Con il lancio dell’Opa, Iervolino non intende revocare le azioni di BFC Media dall'Euronext Growth Milan. Nel caso in cui ad esito dell'Opa le parti venissero a detenere una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95%, procederanno infatti a ripristinare, entro 90 giorni, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Secondo i termini dell’accordo quadro per l’Opa annunciato lo scorso 30 dicembre, Denis Masetticontinuerà a ricoprire la carica di presidente del Cda di Bfc Media almeno sino al 31 dicembre 2023.