Rai, frecciatina di Moreno alla Berlinguer: "Noi gli ospiti non li paghiamo"

Rai, Moreno e la frecciatina alla Berlinguer: "Noi gli ospiti non li paghiamo"

Manuela Moreno, conduttrice di “Tg2 Post” durante la diretta di lunedì sera ha lanciato una frecciatina ai talk show giornalistici che pagano gli ospiti. In chiusura della puntata, Moreno ha detto: "Ringraziamo i nostri ospiti, che non abbiamo dubbi vengano per il piacere di stare con noi, visto che non sono pagati. Vero direttore?", ha chiesto rivolgendosi a Gennaro Sangiuliano. Il direttore del Tg2, presente in studio ha confermato di “non aver mai pagato un ospite”, facendo un chiaro riferimento a quanto accaduto su Rai 3, a Carta Bianca.

Nei giorni precedenti, infatti, Bianca Berlinguer è stata protagonista di una polemica per il contratto – poi annullato dalla Rai – offerto al professor Orsini, voluto dalla conduttrice come ospite per analizzare la guerra in Ucraina. Il compenso previsto di 12.000 euro per sei puntate, ben inferiore rispetto alle proposte di altri competitor, ha contrariato gli esponenti politici. Nonostante l’offerta di Orsini di partecipare gratuitamente, la Rai ha deciso di cancellarne la presenza.

La decisione ha indisposto Bianca Berlinguer che in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” ha rivelato di essere “molto amareggiata perché la prerogativa di chi ha la responsabilità di un programma è poter scegliere i contenuti e decidere gli ospiti del dibattito. Reputo grave il fatto di non essere stata consultata”. “Se la Rai vietasse i contratti agli ospiti, allora vorrebbe dire chiudere i talk show in prima serata nella televisione pubblica. Negli ultimi 2 o 3 anni tra i programmi d’informazione, si è creato un vero e proprio mercato degli opinionisti. Piaccia o no, questa è la realtà”, ha aggiunto Berlinguer.

Del resto, i competitor di Carta Bianca sono molto forti: diMartedì di Giovanni Floris sul La7 e Fuori dal coro di Mario Giordano su Rete4. Visto il peso giocato dai dati Auditel, la conduttrice deve trovare il modo di stare sul mercato. “Se non vengono da me, vanno da loro, che dispongono di più mezzi e hanno molti più ospiti sotto contratto” ha detto la giornalista, parlando di Orsini.

“Lui esprime in modo molto efficace le sue posizioni che rappresentano una parte dell’opinione pubblica. C’è solo un modo per garantire il pluralismo: far esprimere le proprie idee a persone competenti, e nessuno ha mai negato che lui lo sia, e metterle a confronto con chi la pensa diversamente. Questo cerco di fare nella mia trasmissione”.

