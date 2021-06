Manuela Moreno, l'anti-Gruber che segna ascolti record con il Tg2 Post

Nuovo record di ascolti per Tg2 Post: ieri sera l'approfondimento del Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano ha fatto registrare uno share del 7,3 per cento, per un totale di poco meno di un milione e mezzo di telespettatori. Al centro della trasmissione, condotta da Manuela Moreno e curata da Massimo D'Amore, l'intervista al direttore del Fatto Quotodiano, Marco Travaglio, sullo scontro politico in atto nel Movimento 5 stelle.

Nonostante l'interesse del pubblico per gli europei di calcio, dunque, Tg2 Post conferma la crescita nella fascia dell'access prime time, e il merito va soprattutto alla rossa giornalista, capace di tenere testa alla queen dei talk Lilli Gruber e ormai in sfida aperta con Veronica Gentili e Concita De Gregorio (appena sbarcata alla conduzione di In Onda al fianco di Parenzo).

Da un selfie in palestra a un lunghissimo piano negli immensi paesaggi americani, dalle votazioni in Usa al royal wedding inglese, dalle spiagge italiane ai vicoli di Cuba, Manuela Moreno è sempre all'altezza della situazione, in grado di indossare i tacchi negli studi di Rai 2 o le sneakers da "donnavventura".

Il plus della Moreno è il ritmo, che invece manca a certe sue colleghe, come la veterana Palombelli, e che è assolutamente necessario se si vogliono conquistare i telespettatori: la tv, infatti, non pretende solo contenuti di qualità, requisito che comunque la Moreno sa offrire, ma anche la capacità di mantenere alta l'attenzione del pubblico a casa. Parlantina squillante, ritmo incalzante, tra una spiegazione, una domanda e il lancio di un servizio, Manuela Moreno non perde un colpo e si conferma sempre più adatta all'informazione da piccolo schermo.





Classe 1966, arrivata in Rai nel 1992, dieci anni dopo è passata al Tg2 dove ha coperto, come inviata, numerosi avvenimenti, come gli attentati alla maratona di Boston del 2013, quelli alla sede di Charlie Hebdo e al Bataclan del 2015, all'aeroporto di Bruxelles e al mercatino di Natale di Berlino del 2016 e l'attentato terroristico di London Bridge del 2017, il terremoto in Nepal nel 2015 e la Guerra del Donbass. Nel 2013 è diventata corrispondente dagli Stati Uniti, e dal 2019 conduce Tg2 Post.