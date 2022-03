Il Giornale, il sito torna al 100% di Berlusconi: See compra la quota mancante

Il Giornale, Società europea di edizioni (See) riacquista il 33% venduto a Davide Erba (Midarex) nel 2016 per 2 milioni di euro

Il sito web del Giornale torna a essere al 100% nelle mani dei Berlusconi. Il consiglio di amministrazione della Società europea di edizioni (la casa editrice de Il Giornale), riunito l’altro ieri a Milano, ha dato l’ok al riacquisto del 33% de Il Giornale on line srl, che controlla il sito web del quotidiano.

É quanto riporta Italia Oggi secondo cui la quota era nelle mani della Midarex dell’imprenditore Davide Erba, che l’aveva rilevata in due tranche (15% nel dicembre 2015 e 18% nel novembre 2016) sborsando complessivamente due milioni di euro. Adesso la Società europea di edizioni-See torna in possesso di quella parte di azioni versando circa tre milioni e riportando tutto il 100% sotto la sua ala.

La See, come rivela Italia Oggi, è al momento controllata al 71,5% dalla Paolo Berlusconi editore srl, al 18,4% da Mondadori, e al 9,99% da Periodica srl, società del gruppo Amodei che, con Sport Network, è concessionaria pubblicitaria del Giornale (come di Libero, Il Tempo e Il Fatto quotidiano).