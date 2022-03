Parigi, completati i test sul taxi volante: sarà commercializzato nel 2024

Volocopter, completati i test con equipaggi

Lo sviluppatore tedesco di taxi volanti Volocopter ha condotto quello che definisce "il primo volo eVTOL (veicolo elettrico ad atterraggio e decollo verticale) con equipaggio in Francia". Il volo faceva parte di una serie di test di una settimana per valutare le emissioni acustiche. Come parte di questa serie di test, Volocopter ha affermato di aver condotto non uno ma diversi voli di prova con equipaggio con il suo prototipo 2X.

I test acustici presso l'aeroporto di Pontoise a Parigi sono stati condotti con i partner ADP e RATP in preparazione del lancio sul mercato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 a Parigi. Volocopter afferma che i dati dei test dovrebbero fornire informazioni essenziali sull'introduzione e l'accettazione dei futuri servizi di mobilita' aerea urbana (UAM) a Parigi e dintorni. L'aeroporto di Pontoise non e' un normale

