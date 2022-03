Taffo, auguri di buona fortuna a Fedez: si dissocia il Social media manager

Taffo, il post dedicato alla pronta guarigione di Fedez finisce in polemica. Il social media manager: "Non rispecchia ideali dell'azienda"

Esplode la polemica per il messaggio di incoraggiamento di Taffo a Fedez. Come sappiamo, il noto rapper milanese Fedez è stato operato recentemente per un tumore al pancreas. Giustamente, il cantante è stato inondato di messaggi di supporto e pronta guarigione. C’è chi, però, con il proprio “buon gesto” ha creato polemiche discutibili.

La nota agenzia di pompe funebri Saffo Funeral Services, precisamente l’account social della filiale di Ancona, ha pubblicato un post dove scrive: “Fedez facci fallire”. Il messaggio ha il fine di essere un incoraggiamento al cantante per superare i suoi problemi di salute e uno sberleffo agli hater che, in questi giorni, lo hanno attaccato su tutto, nonostante sia stato appena sottoposto a un delicatissimo intervento al San Raffaele di Milano.

Nel post, poi, il commento: "Di fronte alla malattia e di fronte alla morte siamo tutti uguali. Ma qualcuno è decisamente disumano nei confronti di chi sta lottando. Forza Fedez". Il riferimento è all'ultimo album dell’artista, "Disumano", appunto, ma anche ai tanti messaggi di odio che sono stati riversati in questi giorni sul mondo social, da quando Fedez ha raccontato di avere un serio problema di salute a quando ha rivelato di avere una forma rara di tumore.