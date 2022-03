Agcom, il leghista Massimiliano Capitanio in pole per la nomina di commissario

AgCom, il leghista Massimiliano Capitanio in pole position per la nomina di commissario

Capitanio verso la nomina in Agcom. Domani, mercoledì 30 marzo, si vota per il nuovo commissario Agcom, in sostituzione di Enrico Mandelli, scomparso a dicembre 2021. Ebbene, fonti vicine al mondo politico danno per certa la nomina del leghista Massimiliano Capitanio.

Fin da subito, quando tra i cv dei candidati era spuntato il suo nome, Capitanio era stato dato per favorito alla nomina, viste anche la sua posizione di salviniano doc e il fatto che lo stesso Mandelli fosse considerato in quota Lega. Sul parlamentare ci sarebbe la convergenza di Forza Italia e di altri esponenti del centro destra. Per assumere l’incarico, Capitanio, si dimetterà dalla Camera e dalla commissione di Vigilanza, come fatto in precedenza da Antonello Giacomelli (Pd), anche lui commissario Agcom.