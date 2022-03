Iervolino minaccia querela al "Domani", il Cdr dell'Espresso: "Sconcertati"

L'Espresso, redazione "sconcertata" dopo l'annuncio dell'editore Danilo Iervolino di voler querelare il quotidiano "Domani"

L’acquisizione dell’Espresso da parte di Iervolino non sta andando come previsto, con il malcontento che si fa sempre più strada all’interno della redazione del settimanale romano. Ne è prova l’ultima lettera del Cdr del quotidiano romano, che prende posizione su un fatto avvenuto pochi giorni fa che vede protagonista proprio Danilo Iervolino. Ma facciamo un passo indietro. Il patron della Salernitana e numero uno della casa editrice Bfc Media ha fatto parlare di sé nell’ultima settimana per aver annunciato di voler querelare il quotidiano “Domani”. La causa? Nulla di strano, semplicemente le domande forse un po’ “scomode” proposte per un’intervista.