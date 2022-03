Orsini querela Romano (Pd): "Adesso dimostrami che sono un pifferaio di Putin"

Guerra Ucraina, Alessandro Orsini querela Andrea Romano (Pd): "Rinuncia all'immunità e dimostrami che sono un pifferaio di Putin"

Il prof. Orsini querela il deputato del Pd Andrea Romano. Alessandro Orsini, docente di Sociologia del Terrorismo Internazionale e, nelle ultime settimane, tra i più ficcanti opinionisti televisivi, passa al contrattacco dopo essere stato tacciato di essere un "pifferaio della propaganda di Putin" dal deputato Andrea Romano, esponente della Commissione di Vigilanza Rai. L’annuncio arriva direttamente su Facebook, dove il professore annuncia di aver dato mandato a uno studio legale di querelare per diffamazione l'Onorevole.

“Gli avvocati mi dicono che Andrea Romano, come parlamentare, gode della tutela garantitagli dall’art. 68 della Costituzione, che bloccherebbe il procedimento e renderebbe inutile la mia querela. Solo se rinunciasse a questo privilegio, potrei chiedere ai giudici di accertare, come ha detto Romano e come dovrebbe dimostrare, se io sono davvero il pifferaio di Putin. Questa sera sarò a CartaBianca su Rai Tre. Gratuitamente”, scrive il professore napoletano sul social network.

Non si è fatta poi attendere la risposta dell'On. Romano all'annuncio di querela da parte di Orsini. "Forse Alessandro Orsini preferisce quei regimi politici, come la Russia di Putin, nei quali ai deputati non è permesso di esercitare il loro pieno mandato anche esprimendo giudizi politici di merito. O forse, per quanto bizzarro possa apparire, il Professor Orsini non conosce l'articolo 68 della Costituzione Repubblicana, laddove si afferma che 'i membri del Parlamentonon possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni'. Un grave limite di ignoranza, che si somma alle gravissime falsità espresse da Orsini".