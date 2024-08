L’intelligenza artificiale può fare del bene: ecco come migliora le vite e protegge il pianeta

Ai fini della ricerca, McKinsey ha preso in esame oltre 1.000 sovvenzioni di fondazioni filtrandole con i termini di ricerca “AI”, “ML”, “intelligenza artificiale” e “machine learning” dal 2018 al 2023. Inoltre, ha analizzato circa 20.000 aziende che lavorano con un focus specifico su intelligenza artificiale, machine learning e big data, che hanno ricevuto finanziamenti dal 2020. Infine, la società di consulenza ha creato una banca dati di 600 casi d’uso in cui l’IA potrebbe essere utilizzata per far progredire lo sviluppo degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e più di 1.000 casi d’applicazione dell’IA a scopo non lucrativo per raggiungere questi obiettivi.