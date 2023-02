"L'Unità" torna in edicola. Sansonetti: "Ridiamo anima alla sinistra"

Editoria: Sansonetti riporta in edicola "L'Unità", giusto in tempo per il Centenario

Conto alla rovescia per il ritorno in edicola de "L'Unità", che avverrà entro il prossimo mese. La dirigerà Pietro Sansonetti, il quale spiega: "La sinistra c’è, lo dimostrano le persone che sono andate a votare ieri per le primarie. Quasi un milione e mezzo, contro le 70mila che votarono online per le primarie dei 5 Stelle. Cosa manca alla sinistra? Leadership, idee forti, dibattito, conoscenza, capacità di riforma, amore per i valori di uguaglianza, libertà, welfare, garantismo. Per questo torna 'L’Unità', per dare l’anima a una sinistra rinsecchita. E partiamo da Cosenza, perché l’anima si trova sempre al sud", ha detto in occasione della prima manifestazione pubblica dedicata all'evento.

Domani, martedì 28 Febbraio, a Cosenza, nella sala di rappresentanza di palazzo dei Bruzi ne discuteranno alcuni protagonisti della esperienza vissuta dal giornale al tempo in cui era organo ufficiale del maggior partito della sinistra del tempo. Sarà il sindaco di Cosenza Franz Caruso, a portare i saluti della città nel dibattito presieduto da Enza Bruno Bossio. Ad incalzare Piero Sansonetti sul profilo editoriale e culturale che avrà il nuovo giornale saranno Franco Ambrogio, Ilario Ammendolia, Pantaleone Sergi e Filippo Veltri.

Da Cosenza partirà anche la campagna abbonamenti al giornale che oltre alla stampa cartacea sarà disponibile anche in forma digitale. Novità importante è, inoltre, che per la prima volta sarà offerta la possibilità agli abbonati l'accesso all'archivio storico del giornale che il prossimo anno celebrerà il Centenario della sua nascita.