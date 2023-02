"Guerra Ucraina non è iniziata con invasione russa. Anche la Nato bombardò la Jugoslavia...". Capuozzo choc a Controcorrente

Capuozzo: "E quando la Nato bombardò la Jugoslavia..."

Toni Capuozzo gela lo studio di Controcorrente. "Il conflitto in Ucraina non è iniziato con l'invasione russa di Putin", tuona il giornalista e inviato di guerra. "Ma iniziò ben prima, nel 2014".

"Ma forse questo non ve lo ricordate", dice Capuozzo provocando gli ospiti di Veronica Gentili, negli studi di Rete 4. "Come, probabilmente, non vi ricordate neanche che la Nato bombardò la Jugoslavia nel 1999. Ditemi, quella è stata un'operazione difensiva? Eppure, il paese balcanico non minacciava l'Europa...".