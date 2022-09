La Juve in crisi vince lo scudetto social: l'Inter dei cinesi floppa su TikTok

Social, Juventus il club di Serie A con più interazioni: la Roma al secondo posto ma domina nelle videoviews

Malgrado il periodo di crisi, la Juve fa il boom di interazioni sui social. Ma al secondo posto sale la Roma che stacca nettamente il Milan. Mentre l’Inter, seconda a luglio, dopo molti mesi esce fuori dal podio. Un agosto piuttosto rivoluzionario per la classifica che monitora le interazioni delle squadre italiane di calcio sui social realizzata da Sensemakers.

In una stagione resa già particolare dalla partenza molto anticipata del campionato di Serie A, avviatosi il 13 del mese, è scattata infatti una implementazione molto interessante della ricerca. Alle quattro piattaforme che erano già oggetto di misurazione delle interazioni (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) si è infatti andata ad aggiungere TikTok, che mette alla prova i power brand del nostro football su un terreno (protagonismo nell’intrattenimento, contenuti tarati su un target più giovane) molto sfidante. Cresce, inoltre, notevolmente anche il computo delle videoviews, con TikTok che in questo caso si aggiunge a Facebook e YouTube tra le piattaforme monitorate da Sensemakers.

Il primo dato che salta all’occhio esaminando i numeri social di agosto delle nostre squadre di calcio è proprio la relativa debolezza di Juve e Inter su TikTok. I due club, infatti, nonostante l’avvio del campionato e il battesimo della quinta piattaforma dentro la ricerca, vedono calare i propri numeri complessivi in termini di interazioni. I bianconeri sono sempre primi, a quota 47,6 milioni di interazioni, ma avevano raggiunto quota 61 milioni a luglio (con una piattaforma in meno nel bilancio complessivo).

La crescita più sensibile rispetto al mese precedente la porta a casa la Roma, che arriva a 36,9 milioni di interazioni e raggiunge il secondo posto. Al terzo posto (in crescita fino a 21 milioni di interazioni) si piazza il Milan, mentre i nerazzurri, secondi a luglio, il mese dopo scendono al quarto posto (19 milioni di interazioni contro i 20,1 milioni precedenti).

L’effetto TikTok, però, come riporta Primaonline, è più evidente sui numeri delle video views. Su questa graduatoria di complemento, infatti, i giallorossi sono addirittura primi, a quota 132,9 milioni, distanziando i bianconeri, comunque pure loro in crescita fino a 110,5 milioni. Un abisso distanzia le prime due squadre dalla terza, ovvero il Milan, a quota 47,6 milioni di videoviews. Mentre l’Inter rimane molto lontana (28,6 milioni) dal vertice. Sia per interazioni (8,7 milioni) che per videoviews (11 milioni), ad agosto è ottimo e solido quinto il Napoli di Luciano Spalletti, molto brillante in avvio di campionato nonostante la squadra totalmente rinnovata.