Spazio, la Nasa ha rilevato un suono inquietante da Giove

La sonda Juno della NASA analizzando le onde elettromagnetiche di Ganimede, una delle lune di Giove, ha catturato un suono da brividi

Lo Spazio è ricco di misteri affascinanti. Ogni giorno avviene una nuova scoperta. La NASA infatti tramite la sua sonda Juno, in missione intorno a Giove dal 2016 ma lanciata 5 anni prima, ha catturato un suono molto particolare messo da Ganimede, una delle lune del gigante gassoso. Il corpo celeste ha delle caratteristiche particolari in quanto è più grande di Mercurio, tanto da avere un proprio campo magnetico, e nasconde un enorme oceano di acqua salata a 200 chilometri sotto la sua superficie.

La NASA registra un suono inquietante da Ganimede

Juno ha registrato le onde elettromagnetiche emesse da Ganimede tramite lo strumento Waves. Quest'ultime se spostate sulla gamma audio producono un suono incredibile da far accapponare la pelle. "Questa colonna sonora è abbastanza selvaggia da farti sentire come se stessi viaggiando mentre la sonda supera Ganimede per la prima volta in più di due decenni. - ha dichiarato il fisico Scott Bolton del Southwest Research Institute - Se ascolti attentamente puoi sentire il brusco cambiamento a frequenze più alte intorno al punto medio della registrazione, che rappresenta l'ingresso in una regione diversa nella magnetosfera di Ganimede".

La missione Juno durerà fino al 2025 e ha l'obiettivo primario di studiare Giove e le sue lune soprattutto per quanto riguarda l'eventuale presenza di acqua liquida o di forme di vita extraterrestri.