La Rai chiude Che c'è di nuovo, Ilaria D'Amico saluta viale Mazzini

Rai 2, cancellato "Che c'è di nuovo" condotto da Ilaria D'Amico

Alla fine è successo. Dopo settimane di ascolti di poco superiori all’1% di share, come anticipato da Affaritaliani, la Rai ha deciso: “Che c’è di nuovo” condotto da Ilaria D’amico è fuori dai palinsesti della televisione pubblica.

Il programma, fortemente voluto dall'allora direttore di genere Mario Orfeo (ora seduto sulla poltrona di direttore del Tg3), terminerà le trasmissioni giovedì 1 dicembre.

Dopo un inizio di stagione non proprio soddisfacente, con numerosi programmi che non hanno superato le aspettative, Rai 2 puntava molto su Lady Buffon e il suo programma, un’innovativa trasmissione di approfondimento e attualità in onda nel “prime time” del giovedì.