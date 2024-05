La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti? Un successo di ascolti. Ma Mediaset...

La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti? Un successo di ascolti tv

L'esperimento è riuscito: La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (al suo fianco Samira Lui) ha portato ottimi numeri negli ascolti tv di Mediaset nel corso del mese di maggio. La fascia preserale ha visto Canale 5 costantamente sopra al 20% (share spesso e volentieri attorno al 22-23% con pubblico vicino ai 3 milioni) grazie al reboot del celebre programma che Mike Bongiorno presentò in 14 edizioni - a partire dal 1989 - per un totale di 3.125 puntate.

La Ruota della Fortuna chiude il 2 giugno su Canale 5. Cosa andrà in onda al posto del game show

Ma il 2 giugno per il game show prodotto da RTI e realizzato con Endemol Shine Italy arriverà il momento - previsto sin dall'inizio - di chiudere i battenti. L'ottimo riscontro dell'Auditel non cambierà i piani di Mediaset che, al posto della Ruota della Fortuna, manderà un altro programma di Gerty Scotti a partire da lunedì 3 giugno, ossia Caduta Libera (fino al 14 luglio). Previste però le repliche e non puntate in prima tv (poi The Wall anch'esso in replica).

"Chi ne beneficia è Pino Insegno, pronto a tornare alla guida di Reazione a Catena dal 3 giugno. Per il conduttore, l’ostacolo maggiore sarà così rappresentato dalle partite degli Europei trasmesse su Rai2", osserva Davide Maggio.