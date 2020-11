La svolta di Netflix, pagherà le tasse in Francia e in Spagna

Il colosso dello streaming on demand fatturerà in Francia e in Spagna gli abbonamenti, senza passare dall’Olanda. Questa la svolta annunciata da Netflix, che prevede che dal 1° gennaio 2021 francesi e spagnoli verseranno il loro abbonamento mensile non più alla società olandese Netflix International BV ma a entità registrate nei due paesi. Ciò significa che la piattaforma pagherà in Francia e Spagna le tasse sugli utili registrati dalle società locali. Non verranno più dirottati verso le controllate olandesi. Probabile sviluppo questo anche in Italia, dove però si discute con il fisco.