Netflix acquista La Talpa: ecco come sarà la nuova versione del reality

Netflix ha acquistato i diritti globali per La Talpa. Il popolare reality show potrebbe tornare in Italia in streaming con una nuova edizione

La Talpa è stato uno dei programmi TV con il maggiore potenziale ma che forse non è stato sfruttato nel modo giusto. Il reality show ha avuto cinque edizioni, l'ultima è stata trasmessa ben 13 anni. La Talpa a breve potrebbe tornare non solo in TV ma anche su smartphone e tablet. Netflix avrebbe infatti acquistato i diritti a livello globale de La Talpa. Questa è l'indiscrezione lanciata da DavideMaggio.it. La possibilità che una nuova edizione possa arrivare anche in Italia non da escludere, in quanto la piattaforma di streaming non ha ancora messo in programmazione la versione originale nel nostro Paese come è invece avvenuto in Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

La Talpa è un reality show nato nel 2004 che unisce mistero, intrattenimento e competizione a livello fisico e mentale. I concorrenti erano divisi tra sospettati e indagati. Lo scopo del gioco era infatti quello di trovare appunto "la talpa", ovvero un sabotatore nascosto in incongnito. Inizialmente trasmesso su Rai 2 con la conduzione di Amanda Lear (solo per una puntata), La Talpa si è poi trasferito su Italia 1 sotto la direzione di Paola Perego. L'ultima puntata ha ottenuto uno share del 26,52%, pari a 5.365.000 di spettatori.