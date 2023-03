La tedesca Axel Springer annuncia licenziamenti per le testate Bild e West

Axel Springer annuncia tagli al personale per Bild e West

Axel Springer verso il taglio di 300 dipendenti. Spostando sempre più il suo focus sul mercato americano e sul digitale, con l’intenzione di chiudere le sue edizioni cartacee, il colosso mediatico tedesco ha annunciato un taglio di posti per le attività tedesche di Bild e Welt.

A oggi, il gruppo conta 18 mila impiegati su scala globale, fra cui 3400 giornalisti. A oggi non ci sono numeri precisi sui tagli, anche se, secondo alcuni media potrebbero essere coinvolti meno di 300 dipendenti. Quel che sembra certo, per ora, è che i tagli non riguarderanno i giornalisti e redattori.

Stando a una lettera dei vertici, anticipata dalla Dpa, “una riduzione consistente di posti di lavoro riguarderà i settori della produzione, del layout, della correzione e dell’amministrazione”.