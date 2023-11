"La troia è passata?", "Magalli cane", bufera sul regista de "I Fatti Vostri"

Bufera sul regista Rai Michele Guardì, i fuori onda clamorosi: "Magalli cane". VIDEO

Guai in vista per Michele Guardì. Finito nel mirino delle Iene, il regista Rai dovrà “rispondere” di alcuni equivoci fuorionda. Nel servizio che andrà in onda questa sera, martedì 28 novembre, si sente chiaramente il padre de “I fatti vostri” urlare una serie di insulti nei confronti di Giancarlo Magalli e di altre persone inquadrate durante la trasmissione che sta curando.

Nel dettaglio, si sente molto bene dire al regista, per esempio, “cane malato” a Magalli. C’è poi un passaggio in cui il regista si riferisce a una donna: “Che cazzo mastica la puttana”. E poi parla di un’altra persona: “Ma levalo sto frocio di merda”. E così via, avanti con una raffica di insulti e turpiloqui.

Ma Guardì, comunque, ci ride sopra: “Sono cose vecchissime. È una cosa pretestuosa, tirata fuori perché non hanno nulla da fare. Ho detto a Filippo Roma: ‘Lei quando tornerà a casa stasera, dirà: ho stalkerizzato Guardì’.