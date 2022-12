La7, Myrta Merlino verso Mediaset. Ma Cairo ha già il sostituto: Parenzo o...

Myrta Merlino verso Mediaset? Cairo pensa di sostituirla con David Parenzo o Marianna Aprile. Mentre al "Biscione" l'offerta c'è già...

Myrta Merlino verso Mediaset. Dopo il susseguirsi di voci che parlavano di comportamenti “incivili e maleducati” della conduttrice con gli addetti ai lavori di La7 e poi confermate dal comunicato sindacale rilasciato ieri, giovedì 1° dicembre dall’Rsu, emergono nuovi dettagli sul futuro della giornalista napoletana.

Il volto de “L’aria che tira”, secondo fonti vicine, si sarebbe affidata alla forte esperienza del manager cosentino Lucio Presta per passare a Mediaset e abbandonare, dunque, l’emittente di Urbano Cairo. Si dice, tra l'altro, che ci sia anche un problema in termini di contratti mai chiusi de La7 (e del suo patron) con il nuovo manager della giornalista.

Ma non è tutto. Il “Biscione” della famiglia Berlusconi avrebbe già fatto la propria offerta a Myrta Merlino: gli spazi di Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia nell’Access prime time (la fascia che precede la prima serata) di Rete 4, ma lei vuole un appuntamento settimanale, non quotidiano.

"Comportamenti incivili con colleghi", accuse choc a La7 contro Myrta Merlino

Ebbene, pare che comunque anche Cairo abbia altri piani per il suo programma. Infatti, il patron starebbe pensando di sostituirla con David Parenzo o Marianna Aprile, entrambi già rodati nel palinsesto di La7 con la conduzione di “In Onda”.

Ma non è tutto. Sempre secondo fonti vicine alla conduttrice de “L’aria che tira”, Myrta Merlino si avvalerebbe di un suggeritore, chiamato “phonak” negli ambienti televisivi. Un vero e proprio conduttore “fantasma” che le suggerisce battuta per battuta. Il suo nome? Riccardo Zambon.

Myrta Merlino lascia La7 per Mediaset? La smentita di Urbano Cairo

Interpellato da Affaritaliani.it, Urbano Cairo smentisce le voci sull'addio della conduttrice de "L'aria che tira". Infatti, alla domanda se è vero che Myrta Merlino è in partenza da La7 per andare al "Biscione", Cairo risponde con un secco no. Ma non solo. Il patron di La7 nega anche possibili problemi con il manager Lucio Presta, definendo le voci a riguardo come "forzature e montature giornalistiche".