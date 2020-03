LA7 sbarca su Podcast. Spotify, Itunes e...

LA7 sbarca su Podcast con ASCOLTA LA7

In un momento difficile per la vita del nostro paese, nel quale il bisogno di essere informati diventa un diritto inalienabile, La7 lancia ASCOLTA LA7 un nuovo servizio Podcast che amplia la copertura informativa e di approfondimento con contenuti audio on demand.

Tutti gli utenti potranno infatti trovare da oggi - su www.la7.it/podcast e sulle piattaforme di streaming Spotify, Itunes e gli smart speaker Alexa, Google Home - le versioni integrali del TgLa7 di Enrico Mentana (edizioni delle 07.30, 13.30, 20.00) – primo telegiornale distribuito in Italia in formato podcast – e di Otto e Mezzo di Lilli Gruber, ma anche estratti dei principali programmi della Rete tra cui Propaganda Live di Diego Bianchi, diMartedì di Giovanni Floris, Piazzapulita di Corrado Formigli, Non è l’arena di Massimo Giletti, Atlantide di Andrea Purgatori. Una offerta ricca - la più completa tra le Tv generaliste italiane - che si allargherà nel corso delle settimane anche ad altri e nuovi contenuti. Grazie ad ASCOLTA LA7 sul Podcast, la Tv del Gruppo Cairo Communication continua nel suo processo di ampliamento e convergenza delle piattaforme, con l’obiettivo di rendere sempre più fruibile il proprio palinsesto.