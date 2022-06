Lady Demonique: "Fini mio sogno erotico, gli italiani vogliono video blasfemi"

Lady Demonique a Un giorno da pecora su Radio1: "Vorrei Fini in uno dei miei incontri piccanti..."

“Da dopo la mia candidatura a Como sono aumentate la richieste hot di video blasfemi, evidentemente è questo quello che vogliono gli italiani”. Lo dice a “Un giorno da pecora”, in collegamento su Rai Radio1, è Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, divenuta nota per aver provato a candidarsi senza successo in provincia di Como con le liste di Azione!

Ai conduttori della trasmissione, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la performer fetish, che non è stata eletta sindaca di S.Bartolomeo Val Cavargna ma è comunque entrata nel consiglio comunale, ha poi svelato il suo sogno erotico dal punto di vista politico. Ebbene, il fortunato è Gianfranco Fini: “Mi piacerebbe incontrare Gianfranco Fini, non mi piace esteticamente ma mi attrae come grande politico”.

Le piacerebbe, un giorno, fare il salto nella politica nazionale e magari puntare alla presidenza del Consiglio? “E' perché no? Non bisogna mai escludere niente nella vita”.