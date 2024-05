Laura Ravetto: "Io e Dario Ginefra ci siamo separati"

"Io e Dario Ginefra siamo ufficialmente ex marito e moglie. Abbiamo firmato la separazione. Ma io non ho un nuovo amore, vivo solo per mia figlia Clarissa". Laura Ravetto, Onorevole della Lega Salvini premier, gia berlusconiana di ferro, da 17 anni in Parlamento annuncia a Monica Setta - a Storie di donne al bivio nella puntata in onda il 3 giugno - che ha chiuso il suo matrimonio con l'ex parlamentare del Pd Ginefra che aveva sposato in Puglia nel 2016.

"Ora penso a mia figlia (nata nel 2018) e alla politica. Alla Lega mi ha voluto Matteo Salvini che conosco da molti anni. È un uomo che riesce a captare la pancia del paese come pochi ma sa anche essere amico nei momenti del bisogno". Tornata single, la Ravetto racconta le sue debolezze a proposito di moda e, rispondendo ad una domanda di Monica Setta sull'uomo da cui accetterebbe un invito a cena, risponde in modo spiazzante. "Ne con Renzi né con Conte. Andrei a cena con Amadeus sicura di divertirmi tanto"