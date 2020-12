Lavoro: CVing, al Digital Talent Week la piattaforma per la generazione Zeta

Sarà dedicato alla generazione Z, i giovani anni 25 diplomati e neolaureati in cerca di prima occupazione, il Digital Talent Week. Ad organizzarla sarà CVing, specializzata in servizi digital recruiting. Sarà l’unico evento esclusivo per i candidati in cerca di opportunità di lavoro o di una crescita professionale. Ma da gennaio saranno in programma anche altri eventi promossi attraverso una piattaforma tecnologica proprietaria da CVing: ben 14 fiere digitali del lavoro, suddivise per ambiti verticali, quali IT/Digitale, Pharma & Healthcare, Stem, Gdo&Retail, Fashion&Design, Logistica e Operations, per ottimizzare ed orientare competenze e professionalità verso le necessità aziendali.



Tutti gli appuntamenti coinvolgono candidati con esperienza, date le molteplici ricerche di lavoro dedicate ai profili medio-alti, ma anche profili più junior e neolaureati, grazie alla partecipazione agli eventi di molteplici realtà universitarie.

L’unico evento esclusivo per i candidati alla prima esperienza si svolgerà dal 18 al 24 gennaio 2021 e sarà dedicato appunto ai giovani under 25.

Differentemente dalle fiere fisiche, l’evento non richiede una presenza online del recruiter, infatti, il candidato che accede all’evento digitale, si muove attraverso una mappa interattiva live e ha la possibilità di visitare gli stand virtuali di ogni azienda e visualizzare tutti i contenuti di employer branding messi a disposizione, così da avere una visione a 360° della realtà per cui si sta proponendo, oltre che scoprire le posizioni aperte in azienda. Tutti i contenuti relativi all’azienda rimangono online per l’intero anno, a prescindere dall’evento verticale, così da assicurare all’azienda un presidio attivo e una visibilità amplificata sui candidati in target.

Grazie anche alla modalità on demand messa a punto da CVing, il processo di recruitment avviene attraverso video colloqui, che i candidati in target con l’offerta possono registrare da remoto, in qualsiasi momento e luogo, e che i recruiter possono visionare e valutare direttamente dalla piattaforma messa a disposizione nell’arco della loro giornata lavorativa. Il primo screening delle candidature avviene anch’esso attraverso l’algoritmo CVing, che da una parte segnala al candidato le offerte più pertinenti alle sue esperienze lavorative, dall’altra elabora per le HR una rosa dei profili più rispondenti all’offerta.

Alessandro Loggi, Sales&marketing manager di CVing sottolinea che CVing “è la prima realtà in Italia a lanciare un programma annuale di fiere 100% digitali dedicate al lavoro, favorendo l’incontro tra aziende e talenti, tutelando competenze e qualità dei candidati, ingaggiati e motivati attraverso l’employer branding e orientati attraverso ricerche mirate, suddivise per ambiti verticali” . E aggiunge:“CVing ha lanciato questa innovativa modalità di fare recruitment già nel 2019, con l’intento di valorizzare e strutturare il recruiting anche attraverso eventi digitali e non esclusivamente attraverso post di offerte di lavoro. Ad oggi, abbiamo registrato oltre 1milione di visitatori con 50mila candidature totali processate e nel corso del 2021 ci spettiamo almeno il doppio della partecipazione, grazie alla semplicità di utilizzo della piattaforma e alla modalità 100% digitale”.

La Digital Talent Week è un evento inclusivo, che grazie alla sua natura digitale, abbatte qualsiasi barriera spazio-temporale, promuovendo e ampliando le possibilità di recruitment di ogni candidato a fronte delle diverse abilità.