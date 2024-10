Le Iene, grave lutto per Veronica Gentili: la giornalista assente anche la seconda puntata

Veronica Gentili salta anche la seconda puntata de Le Iene per la morte del padre Giuseppe. L'annuncio in diretta

Veronica Gentili ha saltato la prima puntata della nuova stagione de Le Iene per un "grave problema familiare", come aveva confermato il co-conduttore Max Angioni all'inizio della trasmissione. La giornalista è stata però assente anche nel secondo appuntamento di ieri sera in quanto ha appreso durante le prove della scomparsa del padre Giuseppe. L'annuncio è arrivato anche questa volta da Angioni in diretta.

"Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene. Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi. - ha spiegato il comico - Settimana scorsa Veronica era dovuta tornare d’urgenza a Roma, ecco, ora ve lo possiamo dire, era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute che è durato per tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza e invece, poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare. Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte Vero, e ti aspettiamo qui a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e quando vorrai".

Giuseppe Gentili era un avvocato ed ex dirigente Rai. L'uomo divorziò da Netta Vespignani, madre di Veronica, quando lei aveva 14 anni ma i due rimasero comunque in ottimi rapporti. La conduttrice parlava infatti così del padre a Verissimo: "C’è sempre stato, mi ha dato solidità. È la mia certezza".