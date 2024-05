Le Iene e Travaglio, botta e risposta per il servizio rimosso su Chico Forti

“Nelle ultime ore ci state chiedendo in massa che fine abbia fatto il servizio intitolato: “Chico Forti torna in Italia e alcuni diventano bipolari”. Abbiamo dovuto toglierlo perché chi detiene i diritti della trasmissione “Accordi e Disaccordi” (va in onda su Nove, Ndr) ci ha diffidato intimandoci di toglierlo dal nostro sito perché, evidentemente, non era d’accordo nel farci tenere lo spezzone in cui Marco Travaglio parlava del trasferimento di Chico Forti in Italia“. Così Le Iene, attraverso un comunicato stampa, hanno spiegato quanto accaduto nelle scorse ore, dopo la messa in onda del servizio di Gaston Zama sul caso Chico Forti che poi è stato rimosso dal sito.

"Le autorevoli Iene mi accusano di voler occultare ciò che ho detto su Forti ad Accordi e Disaccordi (infatti la puntata integrale è sulle piattaforme Discovery e Tv Loft). Se hanno dovuto rimuovere il video dal loro servizio è perché l'hanno rubato senza avere il permesso di Discovery e Loft né pagare i diritti che ora verseranno", scrive Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano. Mentre Loft Produzioni in un comunicato ha spiegato: "Le Iene accusano Marco Travaglio di non voler far sapere ciò che aveva dichiarato ad Accordi e Disaccordi nella puntata su Nove del 18 maggio sul caso Forti (quando la puntata integrale è sulle piattaforme Discovery e TvLoft già dal 19 maggio u.s.). Se hanno dovuto rimuovere stralci del nostro programma dal loro servizio è perché li avevano presi senza i necessari permessi. Senza alcuna richiesta formale a Loft Produzioni - come indicatogli anche da Warner Bros. Discovery - e senza pagare i diritti di utilizzo per la messa in onda su Italia 1 del 21 maggio che ora dovranno, giustamente, versare a noi".